Экс-мэр столицы Сальвадора объявил себя победителем на выборах президента страны

По последним данным, Найиб Букеле набирает более 53% голосов после подсчёта 44,31% данных.

Бывший мэр столицы Сальвадора Найиб Букеле объявил себя победителем на выборах президента, которые прошли в стране 3 февраля, передаёт издание Prensa Grafica. Кандидат от консервативного Великого альянса за национальное единство (GANA) призвал сторонников отпраздновать победу, собравшись в историческом центре Сан-Сальвадора.

— Уже можно говорить с уверенностью, что мы выиграли пост президента в первом туре, — сказал он.

По последним данным, Букеле набирает 53,79% голосов после введения в систему подсчёта данных более чем 2,3 миллиона голосов (44,31% всех избирателей). За ним с поддержкой более 31% следует Карлос Кальеха от ультраправой коалиции. На третьем месте (более 13%) — Уго Эрнандес от ныне правящего левого "Фронта национального освобождения имени Фарабундо Марти".