Медведев поручил создать "дорожные карты" по механизму "регуляторной гильотины"

Читайте также

Медведев поручил создать "дорожные карты" по механизму "регуляторной гильотины"

7

Фото: © Facebook/Дмитрий Медведев

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил разработать "дорожные карты" по реализации механизма "регуляторной гильотины" в отдельных областях госконтроля. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Вице-премьер Константин Чуйченко должен до 25 февраля представить предложения по порядку правового регулирования и перечень ведомств-участников по данному вопросу.

Ранее Медведев указал на необходимость снижения требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России. Механизм, который будет предусматривать анализ и пересмотр обязательств предпринимателей, получил название "регуляторной гильотины". Глава кабмина считает, что механизм должен быть применён в ряде сфер, а именно в транспорте, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и санитарно-эпидемиологическом надзоре.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×