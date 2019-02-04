Медведев поручил создать "дорожные карты" по механизму "регуляторной гильотины"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил разработать "дорожные карты" по реализации механизма "регуляторной гильотины" в отдельных областях госконтроля. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Вице-премьер Константин Чуйченко должен до 25 февраля представить предложения по порядку правового регулирования и перечень ведомств-участников по данному вопросу.
Ранее Медведев указал на необходимость снижения требований контрольно-надзорных органов к бизнесу в России. Механизм, который будет предусматривать анализ и пересмотр обязательств предпринимателей, получил название "регуляторной гильотины". Глава кабмина считает, что механизм должен быть применён в ряде сфер, а именно в транспорте, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и санитарно-эпидемиологическом надзоре.
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