СК возбудил дело после гибели четырёх человек в "звёздном доме" в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырёх человек в "звёздном доме" в центре Москвы на Никитском бульваре. Об этом сообщает ГСУ СКР по столице.

Дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".

Следователи поясняют, что после полной ликвидации возгорания они приступят к осмотру места ЧП. Причина пожара пока не известна.

Напомним, на Никитском бульваре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров. Жертвами ЧП стали четыре человека.