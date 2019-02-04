СК возбудил дело после гибели четырёх человек в "звёздном доме" в центре Москвы

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели четырёх человек в "звёздном доме" в центре Москвы на Никитском бульваре. Об этом сообщает ГСУ СКР по столице.
Дело заведено по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".
Следователи поясняют, что после полной ликвидации возгорания они приступят к осмотру места ЧП. Причина пожара пока не известна.
Напомним, на Никитском бульваре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров. Жертвами ЧП стали четыре человека.
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