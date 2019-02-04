Москвичи смогут оплачивать коммуналку с помощью QR-кода

Штрихкод будут наносить на единый платёжный документ (ЕПД), что избавит от необходимости вводить данные вручную.

Москвичам станет легче оплачивать коммунальные услуги через мобильные приложения банков — для этого теперь нужно всего лишь отсканировать QR-код. Об этом сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Двухмерный штрихкод станут наносить на единый платёжный документ (ЕПД), и плательщику не придётся вводить данные вручную. Оплатить услуги ЖКХ можно будет в терминалах с функцией сканирования QR-кода, на сайте mos.ru, а также в отделениях банков и Почты России.

Напомним, что ЕПД включает в себя счета за воду и водоотведение, отопление, содержание и ремонт жилых и нежилых помещений.