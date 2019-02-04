СМИ: Глава "Победы" предупредил Росавиацию о рисках несостоятельности "ЮТэйр"

Гендиректор авиакомпании обратил внимание на "отрицательные значения" стоимости активов UTair.

Глава лоукостера "Победа" Андрей Калмыков обратил внимание руководителя Росавиации Александра Нерадько на финансовое состояние авиакомпании "ЮТэйр", сообщают "Ведомости". Письмо было направлено в ноябре 2018 года.

— Недостаточность финансов представляет серьёзную угрозу безопасности полётов, высокие риски внезапной остановки деятельности и, как следствие, массового нарушения прав пассажиров, особенно в преддверии пика новогодних перевозок, — написал Калмыков.

Гендиректор "Победы" уточнил, что стоимость чистых активов "ЮТэйр" на конец 2017 года и первого полугодия 2018 года имела отрицательные значения — эти данные были взяты из открытых источников.

Как отмечается, Калмыков направил письмо "для информации" и не стал уточнять, как властям нужно реагировать на ситуацию в UTair.

В декабре 2018 года авиакомпания "ЮТэйр" допустила дефолт, не перечислив своим кредиторам около миллиарда рублей по одному из синдицированных займов. В начале января 2019 года сообщалось о планах Сбербанка и ВТБ создать новую авиакомпанию на базе UTair.