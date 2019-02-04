СМИ: Глава "Победы" предупредил Росавиацию о рисках несостоятельности "ЮТэйр"

Глава лоукостера "Победа" Андрей Калмыков обратил внимание руководителя Росавиации Александра Нерадько на финансовое состояние авиакомпании "ЮТэйр", сообщают "Ведомости". Письмо было направлено в ноябре 2018 года.
— Недостаточность финансов представляет серьёзную угрозу безопасности полётов, высокие риски внезапной остановки деятельности и, как следствие, массового нарушения прав пассажиров, особенно в преддверии пика новогодних перевозок, — написал Калмыков.
Гендиректор "Победы" уточнил, что стоимость чистых активов "ЮТэйр" на конец 2017 года и первого полугодия 2018 года имела отрицательные значения — эти данные были взяты из открытых источников.
Как отмечается, Калмыков направил письмо "для информации" и не стал уточнять, как властям нужно реагировать на ситуацию в UTair.
В декабре 2018 года авиакомпания "ЮТэйр" допустила дефолт, не перечислив своим кредиторам около миллиарда рублей по одному из синдицированных займов. В начале января 2019 года сообщалось о планах Сбербанка и ВТБ создать новую авиакомпанию на базе UTair.
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