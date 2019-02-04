Татьяна Кусайко считает необходимым совершенствование методик определения инфекций в крови.

В Совфеде призвали усилить меры безопасности при переливании донорской крови. С таким предложением обратилась член комитета по соцполитике Татьяна Кусайко, отметив, что, несмотря на существующий закон о донорстве, в стране фиксируются случаи заражения инфекциями при переливании в разные годы и в разных регионах.

— На мой взгляд, так как это продолжает происходить, в первую очередь требуется усиление мер по обеспечению безопасности процедуры, — приводит её слова агентство "Москва".

Кусайко считает необходимым совершенствование методик определения инфекций в крови и повышение контроля за всем процессом процедуры переливания.

Как писал Лайф, в конце декабря стало известно, что в Приамурье у 26 детей, которые лежали в онкогематологическом отделении детской клинической больницы, обнаружили гепатит С после переливания.