"День распродажи нижнего белья". Милонов предложил не отмечать 14 февраля

По словам Милонова, празднование Дня святого Валентина не российская традиция и не надо ей следовать, ведь за рубежом не отмечают День Петра и Февронии.

Думский депутат-единоросс Виталий Милонов назвал День всех влюблённых днём распродажи нижнего белья, духов и носков. В беседе с Агентством городских новостей "Москва" он предложил не отмечать праздник в школах.

— Надо понимать, что День всех влюблённых превратился в день распродажи нижнего белья в магазинах, гипермаркетах, день распродажи духов, всяких носков, подарков и так далее. Это не более чем просто коммерческий день... День святого Валентина празднуется в основном не как католический праздник, христианский, а как праздник супермаркетов, сетей потребления, — цитирует агентство депутата.

Парламентарий также посоветовал не праздновать День святого Валентина в школах, ведь это не входит в школьную программу.

Депутат Виталий Милонов известен своей "громкой" борьбой за нравственность. В этом году он уже успел выступить с предложением о законодательном запрещении экстрасенсов, назвал творчество Сергея Шнурова "отрыжкой пивника" и заявил в полицию на частный свингер-клуб.

В 2018 году Милонов назвал сервисы знакомств "каталогами проституток", потребовал закрыть по всей стране секс-шопы, назвал Ольгу Бузову "порождением борделя" и обвинил центр по борьбе со СПИДом в пропаганде гомосексуализма.