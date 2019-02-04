В прокуратуре рассказывают о новых деталях по группе Дятлова — трансляция

В деле о загадочной гибели группы Дятлова появились новые детали. Прокуратура проводит проверку. Её представители в Екатеринбурге рассказывают о планах ведомства.

Напомним, что обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала 60 лет назад так и не были выяснены. Выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанных с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники.

Ранее был обнародован секретный документ по делу о гибели группы.