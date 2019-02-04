В прокуратуре рассказывают о новых деталях по группе Дятлова — трансляция

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В прокуратуре рассказывают о новых деталях по группе Дятлова — трансляция

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Палатка группы Дятлова, частично раскопанная от снега. Фото участника поисков А. С. Чеглакова (по другим сведениям, В. Д. Брусницына)/"Википедия"

В деле о загадочной гибели группы Дятлова появились новые детали. Прокуратура проводит проверку. Её представители в Екатеринбурге рассказывают о планах ведомства.

Напомним, что обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала 60 лет назад так и не были выяснены. Выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанных с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники.

Ранее был обнародован секретный документ по делу о гибели группы.

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