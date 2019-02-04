В Оренбургской области женщина задушила двух маленьких сыновей

Она созналась в содеянном и признала вину, однако пояснить мотивы своего поступка не смогла.

Следственные органы СК РФ по Оренбургской области предъявили обвинение в убийстве двух малолетних детей 35-летней жительнице посёлка Акбулак. Об этом сообщает СК РФ.

— По версии следствия, днём 31 января 2019 года женщина, находясь в жилом доме в посёлке Акбулак, задушила своих сыновей двух и семи лет, — сказано в сообщении.

Отмечается, что женщина признала вину в убийстве сыновей, однако не смогла пояснить следователям мотивы своего поступка. В настоящий момент обвиняемая находится под стражей, она будет проверена на вменяемость.

Уточняется, что в рамках расследования дела об убийстве двух малолетних детей будет проверена работа должностных лиц органов системы профилактики и системы здравоохранения.

Расследование преступления продолжается.

Ранее Лайф писал, что в Ивановской области 21-летняя девушка задушила своего полуторамесячного ребёнка, после чего спрятала его тело в сугробе.