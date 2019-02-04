Москва готова обсудить с Бишкеком открытие второй военной базы РФ в Киргизии

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Москва готова обсудить с Бишкеком открытие второй военной базы РФ в Киргизии

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Фото: ©РИА Новости/Владимир Пирогов

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова обсудить с Бишкеком вопрос открытия второй российской военной базы в Киргизии. Однако он добавил, что это пока только инициатива Бишкека.

— Будем готовы с нашими киргизскими друзьями обсуждать те идеи, которые у них формируются в сфере безопасности, — заявил министр иностранных дел в Киргизско-российском славянском университете.

Российская военная база находится в Канте. Военный аэродром используется РФ в соответствии с договором. На вооружении авиабазы — штурмовики Су-25 и вертолёты Ми-8.

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