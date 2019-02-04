На Урале уволят кондуктора, высадившего девочку из трамвая из-за рваной купюры

Должностные лица понесли дисциплинарные наказания и лишены премии на 100%. С кондукторами проведены профилактические беседы.

В Магнитогорске уволят кондуктора, который высадил из трамвая в мороз простуженную 13-летнюю школьницу из-за надорванной купюры. Как сообщили в пресс-службе горадминистрации, также будут проведены профилактические беседы со всеми кондукторами.

Как ранее писал Лайф, 1 февраля в трамвай № 25 на остановке "Энгельса" вошла девочка и подала для оплаты 50-рублёвую купюру. Однако кондуктор не принял деньги из-за того, что купюра была повреждена. На следующей остановке девочка вышла из вагона и позвонила родителям, которые приехали за ней.

Как оказалось, кондуктором оказался Дмитрий Смирнов. В результате проведённой проверки выяснилось, что он нарушил должностную инструкцию.

— Он будет уволен, — сообщили в горадминистрации.

Кроме того, стало известно, что должностные лица (бригадир кондукторов и начальник цеха сбора выручки) понесли дисциплинарные наказания и лишены премии на 100%.

Руководство принесло извинения за инцидент.