"Понимали, что шансов нет". Врач назвал реанимацию Децла формальной

Музыкант умер 3 февраля около часа ночи в Ижевске сразу после своего выступления.

Фельдшер скорой помощи анонимно прокомментировал видео с медиками, которые пытались реанимировать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) во время остановки сердца. Врач заметил множество ошибок со стороны коллег и назвал реанимацию музыканта формальной.

По его словам, в гортань певца не была введена трубка для направления кислорода в лёгкие, кардиомонитор или дефибриллятор не подключены. Как отметил медик, его коллеги понимали, что с момента остановки сердца Децла прошло слишком много времени — уже через четыре-шесть минут в коре головного мозга происходят необратимые процессы, а скорая прибыла примерно через 20 минут.

— Складывается впечатление, что бригада скорой понимала, в каком состоянии находится пострадавший, что шансов нет, поэтому реанимация проводилась формально, — приводит слова медика КП.

Кроме того, врачи совершали паузы в ходе сердечно-лёгочной реанимации, тогда как интервалы в подобных ситуациях не должны доходить до шести-семи секунд. Собеседник издания добавил, что необходимо установить причину смерти Децла. По его словам, остановка сердца — это следствие, а причины могут быть разные, включая тромб.

Рэпер Децл умер 3 февраля около часа ночи в кафе Posh в центре Ижевска сразу после своего выступления. Ему было 35 лет. Концертный директор музыканта Павел Беленец написал, что причиной его смерти стала остановка сердца. Жена певца опубликовала прощальный пост о муже. Соболезнования в связи с его смертью выразили бывшие коллеги и друзья. Шнуров посвятил Децлу стихотворение.