Названа предварительная причина пожара в "звёздном доме" в центре Москвы

Пожару был присвоен повышенный уровень сложности. Возгорание произошло в ночное время.

Причиной пожара в жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы могла стать неисправность электрооборудования. Как отмечается, это предварительная информация, в настоящий момент на месте ЧП работает судебно-экспертная лаборатория, сообщает РИА "Новости".

Всего из дома было эвакуировано 42 человека, в том числе восемь детей. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Напомним, при пожаре в центре Москвы погибло четыре человека. Сообщалось, что возгорание началось с квартиры дочери музыканта Юрия Башмета. По факту гибели людей в "звёздном доме" Следственный комитет возбудил уголовное дело.