Более 400 страниц. Оригинал дела о гибели группы Дятлова показали на Урале

Сотрудники прокуратуры на пресс-конференции в Екатеринбурге продемонстрировали оригинальные материалы дела о гибели группы Дятлова 60 лет назад. В общей сложности это свыше 400 страниц.

— Материалы дела — в двух томах, но само дело состоит из одного тома, в нём 400 с небольшим страниц, — заявил начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Свердловской области Андрей Курьяков.

Он добавил, что во второй папке — документы, связанные с делом, а также копии допросов и т.д. Курьяков называет это наблюдательным производством "вышестоящей прокуратуры".

Напомним, обстоятельства гибели тургруппы во главе с Игорем Дятловым на перевале Северного Урала так и не были выяснены, при этом выдвигалось более ста версий произошедшего, в том числе и связанные с паранормальными явлениями и испытаниями военной техники.

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