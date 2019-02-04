В Мосгордуме поддержали идею Лозы отправлять на Евровидение песни на русском

Депутат уточнил необходимость учитывать условия и правила того или иного конкурса.

В Мосгордуме поддержали идею музыканта Юрия Лозы об отправке на конкурс "Евровидение" исполнителей от России с композициями на русском языке, сообщает агентство "Москва".

— Нужно больше продвигать свою культуру, которая сегодня у нас существует. И конечно, я тоже считаю, что нужно продвигать тех певцов, которые у нас пользуются народной популярностью, — прокомментировал идею Лозы председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Депутат отметил необходимость обращать внимание на правила подобных конкурсов, так как исполнение песни на каком-либо языке, кроме английского, может быть запрещено.

Напомним, ранее музыкант Юрий Лоза сообщил о готовности написать песню для Евровидения. Автор хита "Плот" заявил, что не понимает, почему Россия постоянно отправляет на конкурс исполнителей с композициями на английском языке.