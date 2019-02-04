Дапкунайте не выходит на связь после пожара в "звёздном доме" в центре Москвы

По словам представителя актрисы, она не пострадала, а на звонки не отвечает, так как отдыхает.

Актриса Ингеборга Дапкунайте не выходит на связь после пожара в её доме на Никитском бульваре. Об этом РИА "ФАН" рассказала агент артистки Раиса Фомина, пояснив, что не знает, в какой части дома произошло возгорание.

Позже Фомина уточнила СМИ, что квартира Дапкунайте расположена в другой части здания и не пострадала, а сама актриса не берёт трубку, потому что всю ночь не спала и сейчас отдыхает.

— С ней всё в порядке, — приводит слова агента радиостанция "Говорит Москва". — Это здание расположено буквой П. Вот она в одной "ножке" живёт, а пожар — в противоположной.

Напомним, минувшей ночью в историческом здании в центре Москвы, на Никитском бульваре, произошёл пожар. В доме 1912 года, в котором 100 квартир, погибло четыре человека. Сообщалось также, что возгорание началось в квартире дочери музыканта Юрия Башмета, сама она не пострадала.

Как писал Лайф, по факту пожара возбуждено уголовное дело. Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.