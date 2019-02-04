Россия заняла второе место среди стран Европы с самым дешёвым бензином

Дороже всего топливо обойдётся в Нидерландах, где литр 95-го стоит более 117 рублей.

Исследование показало, что бензин в России является одним из самых дешёвых в Европе. Топ опубликовало агентство РИА "Рейтинг", специалисты которого изучили цены на топливо в 33 европейских странах и Казахстане.

Дешевле всего литр 95-го бензина можно купить в Казахстане — всего 30,9 рубля в пересчёте на российскую валюту. Второе место принадлежит РФ с 45 рублями за литр 95-го. Тройку лидеров замкнул бензин из Белоруссии — 46,9 рубля. За ней следует Украина с 72,1 рубля за литр.

Далее расположились Норвегия, Дания, Италия и Греция, где 95-й обойдётся дороже 112 рублей за литр. А самым дорогим топливо оказалось в Нидерландах — 117,7 рубля.