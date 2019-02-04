Он предполагает в том числе защиту российского сегмента Интернета от внешних угроз и снятие с операторов связи обязанности ограничения доступа к запрещённой информации.

Российское правительство поддержало проект закона об устойчивости Рунета. Об этом говорится в отзыве, составленном кабинетом министров. Об этом сообщает ТАСС.

Эксперты кабмина призвали дополнить документ положением о том, что устанавливаемое в рамках законопроекта оборудование не должно влиять на скорость передачи данных оператором.

Напомним, законопроект был внесён в Госдуму в конце 2018 года. Его инициаторы — сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас и депутат Андрей Луговой. Цель проекта — построение защиты от угроз для Рунета, проектирования сетевой инфраструктуры для нужд цифровой экономики, снятие с операторов связи обязанности ограничения доступа к запрещённой информации.

Ранее в поддержку законопроекта высказались представители сразу пяти ведомств. Его также поддержали несколько комитетов Госдумы.