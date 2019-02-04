Лавров оценил вероятность холодной войны из-за приостановки ДРСМД

Глава МИД подчеркнул, что Москва будет реагировать на действия Соединённых Штатов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что с приостановкой договора о РСМД начнётся холодная война. Об этом глава МИД РФ заявил, выступая в Киргизско-российском славянском университете.

— Я не думаю, что мы ведём речь о развитии холодной войны, — заявил Лавров.

По словам главы российского МИД, наступила новая эпоха, в которой Соединённые Штаты взяли курс на слом всей системы контроля над вооружениями.

Лавров отметил, что Москва не стремится к гонке вооружений, о чём ранее заявлял президент России Владимир Путин.

— Мы, безусловно, будем реагировать военно-техническими средствами на те угрозы, которые создаются в результате выхода США из ДРСМД, в результате их планов создания ядерных боеприпасов малой мощности, что, по оценке всех экспертов на Западе, в России и других странах, будет резко понижать порог применения ядерного оружия, — сообщил глава МИД РФ.

Лавров добавил, что меры будут приниматься в рамках заложенных в бюджете для Минобороны России средств.

Ранее Лайф сообщал, что россияне думают о ситуации с ДРСМД.