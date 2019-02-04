Во время "Супербоула" показали новый тизер "Игры престолов"

Компания HBO решила не пропускать популярное в США спортивное событие "Супербоул", в связи с чем выпустила новое видео. Ролик был сделан в сотрудничестве с маркой пива Bud. Видео показали во время перерыва матча.
В специальном видео создатели сериала "Игра престолов" решили анонсировать заключительный сезон шоу. В соответствующем рекламном ролике рыцарь, который представляет Bud, сразился с Григором Клиганом по прозвищу Гора. Герой сериала оказался сильнее, однако после поединка на турнир прилетел дракон Дейенерис Таргариен, который всё уничтожил.
Напомним, финал "Игры престолов" выйдет 14 апреля.
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