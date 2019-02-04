Точно не инфаркт. Названа предварительная причина смерти Децла

Предварительной причиной смерти музыканта Кирилла Толмацкого, известного как Децл, названа сердечная патология. Об этом сообщает РИА "ФАН".
Источник издания сообщил, что была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая не дала чёткой картины случившегося. Как отмечается, она показала отсутствие выраженных болезненных изменений.
— Были изъяты все возможные анализы — на алкоголь, на токсические вещества. Пока не будет проведён полный анализ, причину выяснить невозможно, — рассказал источник.
По его данным, врачи не считают, что смерть музыканта стала результатом инфаркта миокарда или кровоизлияния в мозг. Медики не исключают влияния посторонних веществ на сердечную деятельность.
Напомним, о смерти Кирилла Толмацкого стало известно 3 февраля. Музыкант умер после выступления в Ижевске. Причиной смерти называлась остановка сердца.
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