В России подорожали кроссоверы Zotye

Кроссовер Zotye T600 в двух комплектациях подорожал на 32 и 40,4 тыс. рублей. Zotye Coupa, представленный в трёх комплектациях, подорожал от 60 до 110 тыс. рублей.

В России в этом месяце поднялись цены на все комплектации кроссоверов Zotye T600 и Coupa 2019 модельного года. Об этом сообщает "Автостат" со ссылкой на аналитиков сайта "Цена Авто".

Так, компактный кроссовер Zotye T600, который можно приобрести в России в двух комплектациях, доступен по цене 882 тысячи рублей (Luxury) и 957 тысяч рублей (Royal). Таким образом, цены на эти авто поднялись на 32 и 40,4 тыс. руб.

Модель Zotye Coupa, представленная в трёх комплектациях, подорожала от 60 до 110 тыс. рублей. Таким образом, цена за автомобиль в базовой комплектации Exalted составляет с МКП 1,1 млн рублей, а с "автоматом" — 1,21 млн рублей. Машина в комплектации Royal будет стоить 1,35 млн рублей.

Отмечается, что кроссоверы Zotye Coupa начали продаваться в России с октября 2018 года. С тех пор цены на них не менялись. Всего же по итогам 2018 года в России было продано 3175 машин марки Zotye.