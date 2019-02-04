Число погибших при пожаре в "звёздном доме" в центре Москвы возросло до пяти

Количество погибших при крупном пожара в "звёздном доме" на Никитском бульваре в центре Москвы достигло пяти человек, сообщает ТАСС. Ранее известно было о четырёх жертвах возгорания.

Ещё два человека находятся в тяжёлом состоянии в больнице.

Напомним, на Никитском бульваре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. Добавим, этот дом называют звёздным, так как здесь находятся квартиры Никаса Сафронова, Юрия Башмета и Ингеборги Дапкунайте.