Угроза обрушения появилась после пожара в "звёздном доме" в центре Москвы

В жилом доме на Никитском бульваре в центре Москвы после крупного пожара, унёсшего жизни пяти человек, появилась угроза обрушения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах города.

— Сейчас продолжаются работы по проливке и разборке рухнувших конструкций, — уточнил собеседник агентства.

Напомним, минувшей ночью в историческом здании в центре Москвы, на Никитском бульваре, произошёл крупный пожар. Очаг возгорания, по предварительной версии, находился в квартире дочери музыканта Юрия Башмета, сама она не пострадала. Ранее стало известно о пяти погибших.