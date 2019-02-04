Пожар в "звёздном доме" в Москве унёс жизни уже шести человек

В Москве до шести увеличилось число жертв пожара, который произошёл сегодня в так называемом звёздном доме на Никитском бульваре. Информацию об этом подтвердили в СК РФ. По предварительным данным, шестой жертвой стал несовершеннолетний.
Ранее сообщалось, что причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Возгорание могло начаться с квартиры дочери музыканта Юрия Башмета.
Всего из дома было эвакуировано 42 человека, в том числе восемь детей. Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает судебно-экспертная лаборатория.
В доме есть угроза обрушения.
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