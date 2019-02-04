Будет сидеть дома с дочкой. Мистер Бин уходит в декрет

Как отмечается, актёр любит проводить время с малышкой и полностью помешан на ней.

Британский комик Роуэн Аткинсон, известный по роли мистера Бина, заявил, что станет проводить всё своё время с годовалой дочкой Айлой. Аткинсон решил уйти в декрет ради карьеры его возлюбленной, 35-летней актрисы Луиз Форд, сообщает The Sun.

— Я собираюсь позаботиться о малышке Бин, в то время как у Луиз будет шанс сконцентрироваться на актёрстве, — сказал Аткинсон друзьям.

Mr Bean star Rowan Atkinson to take year off work to look after his baby daughter full-time https://t.co/3UtfnmpGIn — The Sun (@TheSun) 3 февраля 2019 г.

Как отмечается, Аткинсон сообщил своей спутнице, что с радостью проведёт год дома вместе с дочерью.

— У Роуэна есть привычка удивлять людей — и он вновь это сделал своим заявлением. Роуэн любит проводить время с Айлой, он полностью помешан на ней, — рассказал источник издания.

Комик и актриса познакомились в 2012 году, об их романе стало известно в 2014 году. В декабре 2017 года Форд родила возлюбленному дочь Айлу Мэй.