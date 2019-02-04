В Ленинградской области задержали мужчину, угрожавшего ножом врачам скорой

Прибывшие на вызов медбрат и фельдшер скорой помощи оказались в заложниках у вооружённого ножом жителя Всеволожского района Ленобласти. Освободить их смогли только прибывшие на место полицейские, приводит РИА "Новости" сообщение ГУ МВД России по региону.

Фельдшер и медбрат скорой помощи не смогли покинуть жильё 44-летней женщины, к которой они прибыли на вызов, потому что её супруг с ножом преградил им выход. Злоумышленника смогли задержать лишь прибывшие на место полицейские. Причины, побудившие мужчину захватить медиков, не приводятся.

В середине января Лайф рассказывал, что житель Санкт-Петербурга стал фигурантом дела по статье "Незаконное лишение свободы". Он отказался выпускать из квартиры врача, требуя вылечить его 80-летнюю мать.

А во Владивостоке неизвестные вызвали скорую помощь, а после приезда врачей на место закидали карету скорой помощи камнями.