"Беспроигрышный ход". Роскачество рассказало, как обманывают липовым ГОСТом

Треть проверенных товаров с данной маркировкой провалили тест на соответствие национальным стандартам.

Знак ГОСТ на упаковке — "беспроигрышный маркетинговый ход", поэтому производители ставят его на продукции, которая зачастую не соответствует госстандартам. Об этом заявил глава Роскачества Максим Протасов, комментируя идею Росстандарта штрафовать за фальшивую маркировку.

По его словам, треть товаров со знаком ГОСТ на упаковке провалили тест на соответствие национальным стандартам. Так, из 30 самых популярных марок сыра сорта "Российский" семь "хвастались" ГОСТом, но ни один из них не выполнил все требования госстандарта. Похожая ситуация с крупами: в 15 процентах образцов нашли отклонения. Кроме того, ГОСТу не соответствовала половина проверенных рыбных консервов.

Протасов предупредил, что иногда производители идут на уловки ради обмана покупателей. К примеру, слово ГОСТ ставят заметно, а мелким шрифтом делают пометку, что стандарту соответствует на сама продукция, а управление предприятием или процессы производства.