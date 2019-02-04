Названо условие, при котором может быть проведена эксгумация тел группы Дятлова

Расследование возобновили спустя 60 лет после гибели туристов из-за обращений от родственников и интереса общественности.

Тела членов группы Дятлова, погибших в 1959 году на севере Свердловской области, не будут эксгумировать без согласия их родственников. Об этом журналистам рассказал глава управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры региона Андрей Курьяков.

— Если потребуется эксгумация тел членов группы Дятлова, то будет проводиться работа с их родственниками для получения их согласия, — отметил он.

Напомним, тургруппа во главе с Игорем Дятловым погибла 60 лет назад на перевале на Северном Урале. Обстоятельства гибели туристов так и не были восстановлены, при этом выдвигалось более сотни версий произошедшего, включая сверхъестественные.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной ранее заявил, что в марте на перевал Дятлова полетят прокуроры Свердловской области, специалисты в сфере геодезии и метрологии, а также сотрудники МЧС. Они будут заниматься выяснением причин гибели группы Дятлова спустя шесть десятков лет по причине обращений от родственников погибших, интереса СМИ и общества. Запланировано девять экспертиз.

Как писал Лайф, ранее на Урале показали оригинал дела о гибели группы Дятлова.