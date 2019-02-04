"Конец света". Странные цифры в рассылке от МЧС озадачили жителей Кургана

В ведомстве заявили, что все вопросы относительно непонятного сообщения стоит направить операторам сотовой связи.

Жители Кургана обсуждают получение сообщения с цифрами в рассылке от МЧС. Скриншотами сообщений они делятся под постом в группе в социальной сети "ВКонтакте".

Как отмечается, сообщение "66.763916" было разослано вечером 2 февраля, текста в нём нет. Пользователи соцсети стали делиться своими предположениями относительно того, что могут значить эти цифры.

В числе версий жителей города и области — "конец света", "координаты убежища", "координаты другого города".

— Я звонила на 112, ответили, что оператор что-то напутал, погода будет ниже нормы на семь градусов, — написала проживающая в Кургане Галина Лушникова.

Отмечается, что сообщение было получено пользователями различных моделей телефонов.

— Все вопросы к операторам сотовой связи. Мы направляем заявку лишь на размещение текстовых сообщений, — заявили в пресс-службе ГУ МЧС России по Курганской области, сообщает Znak.com.

Ранее Лайф рассказывал, как из-за сбоя некоторые российские пользователи соцсети "ВКонтакте" получили сообщения с поздравлениями на украинском языке.