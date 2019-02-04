Лавров прокомментировал слова Трампа о возможном военном вторжении в Венесуэлу

Глава МИД РФ Сергей Лавров оценил слова президента США Дональда Трампа о возможном военном вторжении Штатов в Венесуэлу. Министр уверен, что подобные заявления подрывают основы международного права.

— Вчера Трамп сказал, что оставляет на столе вариант военного вмешательства. Это подрывает все основы международного права, — заявил Лавров в Киргизско-Российском славянском университете.

Он добавил, что Москва будет пытаться отстаивать международное право, а также поддерживать инициативы, которые предлагают Мексика и Уругвай.

— Эти усилия направлены на создание условий для общенационального диалога с участием всех политических сил Венесуэлы, — пояснил Лавров.

Как уже сообщал Лайф, президент США Дональд Трамп допустил возможность военного вторжения американских солдат в Венесуэлу. Трамп рассказал, что несколько месяцев назад ответил отказом на предложение Николаса Мадуро о встрече.