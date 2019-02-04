Вместо купальника. Житель Франции получил по почте бандероль с золотом

Мужчина решил, что произошла логистическая ошибка, и с помощью правоохранителей нашёл настоящего хозяина посылки.

Необычная посылка пришла 2 февраля жителю французского города Ван Жюльену Шаньо, сообщает газета Ouest France. 27-летний мужчина заказал для жены купальник, а получил бандероль с золотыми монетами и слитками на сумму около 20 тысяч евро.

Мужчина ждал посылку, однако вес пакета, небольшого, но тяжёлого, насторожил его. Вскрыв посылку, француз немало удивился, увидев монеты начала XX века. Как оказалось, вес драгоценного металла составил 700 граммов.

Шаньо решил, что произошла логистическая ошибка. Он отнёс посылку в городской комиссариат и при помощи правоохранителей узнал имя настоящего адресата, которому позже позвонил.

Как отмечает издание, купальник пара пока так и не получила. В марте они отправляются в отпуск во Вьетнам.