СК проверит сообщения о матери, издевавшейся над младенцем в больнице

Правоохранители разбираются, как ребёнок получил травму головы, из-за которой он был госпитализирован.

Следователи начали проверку в отношении матери, чей трёхмесячный малыш попал в Челябинскую областную детскую клиническую больницу с травмой головы. Речь идёт о женщине, которую пациенты медучреждения обвинили в издевательствах над малюткой. Об этом сообщает региональный главк СКР.

Младенец был госпитализирован в январе 2019 года в Магнитогорске, но позже переведён в областную больницу. Сама женщина утверждает, что уронила малыша. Она лежит в больнице вместе со своим ребёнком.

Ранее Лайф писал, что пациенты из других палат обвинили мать в издевательствах над младенцем. По их словам, она позволяет себе швырять кроху на кровать, бить и кусать, а также в порывах злости орёт на него матом.