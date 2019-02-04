Самолёт на прокачку. В США из бизнес-джета сделали лимузин и показали на видео

Тестировали красный "ночной клуб на колёсах" по привычке на взлётно-посадочной полосе.

Американским мастерам понадобилось несколько лет, чтобы превратить бизнес-джет в лимузин. Единственный в своём роде лимузин Limo Learjet предлагается купить за пять миллионов долларов. То, чем стал самолёт после многолетнего тюнинга, показывает Youtube-канал Barcroft Cars.

Крыло пришлось убрать, а вместо шасси к бывшему самолёту прикрепили четыре 28-дюймовых колеса. Если у агрегата, который разгоняется до 160 км/ч найдётся покупатель, 13 метровый самолёт-лимузин можно будет встретить и на дорогах.