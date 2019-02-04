В России отзывают почти две тысячи автомобилей Volvo из-за проблем с ПО

В авто обновят программное обеспечение модуля связи, все работы будут проведены бесплатно.

В России отзывают 1937 автомобилей Volvo из-за проблем с ПО. Как сообщили в Росстандарте, речь идёт о S90, V90 Cross Coutry, XC40, XC60 и XC90, которые были реализованы с 2017 года по настоящее время.

— Причиной отзыва транспортных средств является выявленное отклонение в программном обеспечении модуля связи, — говорится в сообщении. — Оно может повлиять на работу систем, зависящих от подключаемых услуг, например системы Volvo On Call.

Также отмечается, что отклонение может повлиять на работу систем поддержки водителя, а в случае ДТП привести к тому, что машина сообщит неверную информацию или не передаст в центр экстренной помощи данные о своём местонахождении.

Владельцы машин, в которых нужно устранить неполадку, будут проинформированы об этом путём рассылки писем и/или по телефону. Кроме того, автомобилисты могут сами определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв.

— Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита, — говорится в сообщении.

В авто обновят ПО модуля связи, все работы будут проведены бесплатно.