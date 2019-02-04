Число жертв пожара в "звёздном доме" в центре Москвы достигло семи человек

Причиной ЧП могла стать неисправность электрооборудования в квартире дочери музыканта Юрия Башмета.

Уже семь тел найдено в так называемом звёздном доме на Никитском бульваре в центре Москвы после произошедшего там пожара. Об этом сообщает Mash. Осмотр дома продолжается.

Ранее сообщалось, что один из погибших — несовершеннолетний.

В доме есть угроза обрушения. Причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования. Он мог начаться с квартиры дочери музыканта Юрия Башмета. В доме работает судебно-экспертная лаборатория.