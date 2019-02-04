Проглотил во время пьянки. Китаец четыре года прожил с зубочисткой в сердце

Безобидная привычка "помечать" зубочисткой свой бокал со спиртным во время вечеринок обернулась для китайца многолетними болями и плохим самочувствием. Во время одной из пьянок мужчина случайно проглотил острый предмет. Об этом сообщает Daily Mail.
Предположительно, зубочистка проткнула стенку лёгкого и вонзилась в сердце. С того момента китаец постоянно чувствовал недомогание и потратил на лечение около $30 тысяч (2 млн рублей). При этом он даже не догадывался, что именно с ним происходит.
Только спустя четыре года врачи заметили "вредителя". В ходе операции хирурги благополучно извлекли из сердца шестисантиметровую зубочистку.
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