Проглотил во время пьянки. Китаец четыре года прожил с зубочисткой в сердце

По мнению врачей, предмет попал в дыхательные пути, проткнул стенку лёгкого и вонзился в один из самых главных органов.

Безобидная привычка "помечать" зубочисткой свой бокал со спиртным во время вечеринок обернулась для китайца многолетними болями и плохим самочувствием. Во время одной из пьянок мужчина случайно проглотил острый предмет. Об этом сообщает Daily Mail.

Предположительно, зубочистка проткнула стенку лёгкого и вонзилась в сердце. С того момента китаец постоянно чувствовал недомогание и потратил на лечение около $30 тысяч (2 млн рублей). При этом он даже не догадывался, что именно с ним происходит.

Только спустя четыре года врачи заметили "вредителя". В ходе операции хирурги благополучно извлекли из сердца шестисантиметровую зубочистку.