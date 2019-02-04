Песков не считает высоким процент россиян, желающих эмигрировать из России

Пресс-секретарь президента добавил, что данные проведённого "Левада-центром" опроса носят "достаточно абстрактный характер".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал итоги соцопроса, проведённого Левада-центром, согласно которому 41% респондентов от 18 до 24 лет заявили о готовности переехать зарубеж. По мнению представителя Кремля, результат не такой высокий и весьма абстрактный.

— Это не такой высокий показатель, — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. — Когда соцопросы смотрите, нужно смотреть вопросы, которые задаются. И эти показатели нельзя рассматривать, приводить и комментировать в отрыве от всего набора.

Пресс-секретарь президента добавил, что подавляющее большинство граждан заявило о неготовности и нежелании вообще переезжать из РФ.

— Поэтому это всё относительно, — заключил Песков.

Согласно опросу, который проводился в декабре 2018 года, доля россиян, заявляющих о желании эмигрировать составила 17% (среди молодёжи до 24 лет — 41%). В то же время число россиян, которые на этот вопрос ответили "определённо нет", составило 61%.