Кремль заявил об отсутствии "чётких решений" по встрече Путина и Ким Чен Ына

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Кремль заявил об отсутствии "чётких решений" по встрече Путина и Ким Чен Ына

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Владимир Путин и Ким Чен Ын. Коллаж: © L!FE. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев/Flickr/Republic of Korea

Конкретных договорённостей относительно возможности встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на данный момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Пока нет каких-то чётких решений на этот счёт, чётких договорённостей нет. Какие-либо комментарии преждевременны, — заявил представитель Кремля.

В конце 2018 года стало известно о планах лидера Северной Кореи посетить Россию. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в Кремле надеются на визит в страну Ким Чен Ына в 2019 году.

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