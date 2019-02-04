Кремль заявил об отсутствии "чётких решений" по встрече Путина и Ким Чен Ына

Конкретных договорённостей относительно возможности встречи президента РФ Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына на данный момент нет. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
— Пока нет каких-то чётких решений на этот счёт, чётких договорённостей нет. Какие-либо комментарии преждевременны, — заявил представитель Кремля.
В конце 2018 года стало известно о планах лидера Северной Кореи посетить Россию. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что в Кремле надеются на визит в страну Ким Чен Ына в 2019 году.
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