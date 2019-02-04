Стали известны дата и место похорон Децла

Как отмечается, прощание с рэпером пройдёт в ЦКБ Управления делами президента РФ.

Похороны музыканта Кирилла Толмацкого, известного как Децл, состоятся 6 февраля на Пятницком кладбище. Об этом пишет агентство "Москва" со ссылкой на мать исполнителя Ирину.

Толмацкая сообщила, что церемония прощания с исполнителем состоится в Центральной клинической больнице Управделами президента РФ в среду, 6 февраля, в 11 часов утра.

— Похороны после этого пройдут на Пятницком кладбище, — заявила мать Децла.

Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля в Ижевске после концерта. Предварительной причиной смерти музыканта была названа сердечная патология.