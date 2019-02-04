Почти 90 человек. ЦИК Украины завершила приём заявок от кандидатов в президенты

Сразу 89 человек изъявили желание стать президентом Незалежной, приводит издание "Украинские новости" данные ЦИК Украины.

50 заявок рассмотрены, 28 кандидатов зарегистрированы. Однако ещё 22 человекам отказано в регистрации из-за неуплаты необходимого залога в два с половиной миллиона гривен (чуть менее шести миллионов рублей), а также из-за несоответствия документов требованиям законодательства.

В данный момент комиссия рассматривает документы от 39 претендентов. Решение по ним вынесут в ближайшие пять дней.

Президентская избирательная кампания на Украине началась 31 декабря прошлого года. Лидер опросов народного мнения комик Владимир Зеленский, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, глава "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко и один из основателей партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Юрий Бойко получили удостоверения кандидатов.

Действующий глава государства Пётр Порошенко подал документы в последний день — 3 февраля. При этом в здание ЦИК он пробрался с чёрного хода, так как у главного входа политика ждали активисты.

Страна потратит на проведение выборов 2,35 млрд гривен (84,2 млн долларов).