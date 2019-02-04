В Кремле призвали не легитимизировать попытку узурпации власти в Венесуэле

Страны — члены Евросоюза сегодня начали признавать лидером этой страны главу оппозиции Хуана Гуайдо.

Политический кризис, который разразился в Венесуэле, должен разрешать сам народ страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя признание европейскими государствами лидера оппозиции Венесуэлы Хауна Гуайдо временным главой государства.

— Любое решение внутриполитического кризиса в Венесуэле возможно только самими венесуэльцами, — сказал Песков.

Он добавил, что навязывание каких-то решений венесуэльскому народу или попытка "легитимизировать попытку узурпации власти" является "и прямым, и косвенным вмешательством во внутренние дела Венесуэлы.

Напомним, сегодня истёк срок ультиматума, который президенту Венесуэлы Николасу Мадуро ставил Евросоюз. Теперь все государства — члены ЕС стали по очереди признавать временным лидером республики главу оппозиции Хуана Гуайдо.