Сломала челюсть. В Москве спасли гимнастку, упавшую с высоты 10 метров

Девушка помимо двустороннего перелома челюсти получила сотрясение мозга и сломала пяточную кость.

В Москве врачи спасли несовершеннолетнюю воздушную гимнастку, которая упала с высоты 10 метров на размещённый в воде плот. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения города.

Как рассказали в пресс-службе, инцидент произошёл накануне Нового года во время генерального прогона циркового шоу. Двух воздушных гимнастов в воздух над бассейном поднимала лебёдка на металлическом тросе. В какой-то момент он лопнул на высоте 10 метров. В воде находился плот, на который должны были спуститься гимнасты.

— Юная 17-летняя гимнастка упала прямо на этот плот. Девушку с серьёзными травмами экстренно доставили в реанимационное отделение детской городской клинической больницы Святого Владимира Департамента здравоохранения Москвы, — пояснили в пресс-службе.

У несовершеннолетней были диагностированы двусторонний перелом нижней челюсти, сотрясение головного мозга, перелом пяточной кости и травма связок голеностопного сустава.

Девушке провели операцию в отделении челюстно-лицевой хирургии, а травмированную ногу зафиксировали с помощью гипса.

Как отмечается, гимнастка идёт на поправку и намерена продолжить свою карьеру.

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