В России могут появиться новые медицинские специальности

Отмечается, что врачи получат право на изменение профиля в соответствии со своими предпочтениями.

В российских вузах может начаться набор на новые специальности, в числе которых медицинский психолог и врач-ординатор. О разработке соответствующих проектов приказов сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

— Введены ряд новых должностей специалистов с высшим (немедицинским) образованием в связи с развитием медицинской реабилитации (эрготерапевт, кинезотерапевт, медицинский психолог), а также должность "врач-ординатор", — говорится в сообщении.

Ещё одной новой специальностью может стать "физическая и реабилитационная медицина". В министерстве отметили, что появление данных профессий никак не отразится на уже существующих специальностях. Также врачи получат право на изменение профиля в соответствии со своими предпочтениями.