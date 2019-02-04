Костин оценил вероятность серьёзных санкций США против банков России

Как отмечается, российский банковский сектор чувствует себя хорошо, несмотря на не самую благоприятную ситуацию.

Глава ВТБ Андрей Костин не ожидает в дальнейшем серьёзных санкций в отношении крупнейших банков РФ со стороны Соединённых Штатов, сообщает РИА "Новости".

— Я не думаю, что американцы пойдут на серьёзные санкции в дальнейшем в отношении крупнейших банков, будь то ВТБ или Сбербанк. Надеюсь, по крайней мере, на это, — заявил Костин на открытии зимней школы ВТБ совместно с Высшей школой экономики.

Глава ВТБ отметил, что политические риски видит умеренными. Костин сообщил о наличии запасных планов по перестройке работы в случае усиления санкций.

Костин подчеркнул, что пропажи интереса со стороны западных инвесторов к российским банкам не произошло, отметив, что санкции, прежде всего со стороны Соединённых Штатов, значительно ограничили возможности банков.

Глава ВТБ добавил, что российский банковский сектор чувствует себя хорошо, отметив, что в нынешних условиях вполне можно хорошо развиваться.

Ранее Костин допустил, что долларовые вклады придётся возвращать в другой валюте.