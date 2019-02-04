Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" сознался в неуплате налогов

Владелец сети ресторанов "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван полностью признал вину в неуплате налогов на два миллиарда рублей и заявил о готовности компенсировать государству ущерб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
— Вину Белойван признал в полном объёме, в содеянном раскаялся, — цитирует собеседника агентство.
В свою очередь, адвокат бизнесмена Александр Карабанов сообщил, что его подзащитный готов компенсировать государству ущерб. Он уточнил, что в рамках уголовного дела на имущество Белойвана стоимостью более одного миллиарда рублей наложен арест. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде. По версии следствия, с января 2011-го по март 2014-го Белойван, будучи руководителем восьми ресторанов "Корчма Тарас Бульба", занизил доходы и платил меньше налогов.
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