"Погибли люди". Башмет рассказал о пожаре в квартире его дочери в центре Москвы

Прославленный музыкант и дирижёр Юрий Башмет рассказал о пожаре, который произошёл рано утром в квартире его дочери на Никитском бульваре.
— Очень волнует мысль о том, что погибли люди, — приводит слова народного артиста LifeShot.
По словам Башмета, сейчас его дочь "куда-то вызвали — выяснять". Причём самой ей буквально чудом удалось спастись.
— Она убежала, когда стала задыхаться, увидела, что там огонь. А потом дым пошел… И убежала, молодец, спаслась, — добавил он.
Напомним, на Никитском бульваре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, также произошло обрушение перекрытий. По последним данным, погибло семеро.
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