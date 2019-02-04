"Погибли люди". Башмет рассказал о пожаре в квартире его дочери в центре Москвы

По словам народного артиста СССР, его дочери чудом удалось спастись, когда она уже начала задыхаться.

Прославленный музыкант и дирижёр Юрий Башмет рассказал о пожаре, который произошёл рано утром в квартире его дочери на Никитском бульваре.

— Очень волнует мысль о том, что погибли люди, — приводит слова народного артиста LifeShot.

По словам Башмета, сейчас его дочь "куда-то вызвали — выяснять". Причём самой ей буквально чудом удалось спастись.

— Она убежала, когда стала задыхаться, увидела, что там огонь. А потом дым пошел… И убежала, молодец, спаслась, — добавил он.

Напомним, на Никитском бульваре загорелась квартира на пятом этаже исторического здания 1912 года постройки. Ранее Лайф публиковал видео с места ЧП. Площадь пожара составила две тысячи кв. метров, также произошло обрушение перекрытий. По последним данным, погибло семеро.