Германия признала Гуайдо временным президентом Венесуэлы

По словам Ангелы Меркель, теперь в Венесуэле должны начать подготовку к выборам.

Германия признала лидера оппозиции Хуана Гуайдо временным президентом Венесуэлы. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе совместной пресс-конференции с премьером Японии Синдзо Абэ, которая транслировалась на телеканале NHK.

По словам Меркель, до 3 февраля не было объявлено президентских выборов, поэтому Гуайдо в Германии считают человеком, который сможет их скорее инициировать.

— Для этой задачи он является легитимным временным президентом с точки зрения Германии и многих других европейских партнёров, — пояснила канцлер.

Напомним, 23 января Гуайдо провозгласил себя президентом Венесуэлы. Его поддержали США, Канада, Бразилия и ряд других стран. Действующий президент Николас Мадуро обвинил Штаты в попытке госпереворота.

В Кремле считают Мадуро легитимным президентом этой страны.

Как писал Лайф, ранее Гуайдо признали лидером Венесуэлы Великобритания, Испания, Австрия, Франция, Дания и Швеция.