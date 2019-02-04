Идёт по графику. Рогозин доложил Путину о работе над "Сарматом"

Работа над новейшей тяжёлой межконтинентальной баллистической ракетой РС-28 "Сармат" ведётся по графику. Об этом гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин доложил президенту РФ Владимиру Путину.

— По "Сармату", по боевой тематике, также доложу, мы работаем в графике, — сказал Рогозин.

В ответ президент РФ сказал: "Хорошо".

Владимир Путин на совещании с главами Минобороны и МИД РФ в минувшую субботу отмечал, что хочет сам посмотреть, как идёт работа по постановке на боевое дежурство "Кинжалов", "Авангардов", а также как продвигается производство "Сарматов".

Ранее СМИ сообщали, что серийное производство новейших межконтинентальных баллистических ракет "Сармат" планируется начать в 2021 году.