В Москве перекрыли Липецкую улицу из-за подтопления — видео

В Москве улицу Липецкую сразу после въезда в столицу с трассы М4, в районе МКАД, перекрыли из-за подтопления. Об этом сообщили в ЦОДД.

На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) скопление воды. Движение в центр полностью перекрыто. В ближайшие часы лучше пользовать другими магистралям для поездок в центр – Варшавским или Каширским ш. — ЦОДД (@gucodd) February 4, 2019

— На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) скопление воды. Движение в центр полностью перекрыто. В ближайшие часы лучше пользоваться другими магистралями для поездок в центр — Варшавским или Каширским шоссе, — отметили в службе.

Движение в сторону МКАД идёт по дублеру Липецкой улицы. В сторону центра — по Загорьевскому проезду. Эта ситуация стала причиной пробки в несколько километров на М4 перед въездом в столицу.