В Москве перекрыли Липецкую улицу из-за подтопления — видео

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В Москве перекрыли Липецкую улицу из-за подтопления — видео

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В Москве улицу Липецкую сразу после въезда в столицу с трассы М4, в районе МКАД, перекрыли из-за подтопления. Об этом сообщили в ЦОДД.

— На Липецкой улице в районе дома 23 (сразу после МКАД) скопление воды. Движение в центр полностью перекрыто. В ближайшие часы лучше пользоваться другими магистралями для поездок в центр — Варшавским или Каширским шоссе, — отметили в службе.

Движение в сторону МКАД идёт по дублеру Липецкой улицы. В сторону центра — по Загорьевскому проезду. Эта ситуация стала причиной пробки в несколько километров на М4 перед въездом в столицу.

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